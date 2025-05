Polizeieinsatz: Angriff mit Hammer, Axt und Schaufel - Streit eskaliert

Opfer rettet sich in Wohnung

"Traurigen Höhepunkt fand die Auseinandersetzung in einem Schlag mit einer Axt durch den 41-Jährigen in Richtung Kopf des 22-Jährigen", heißt es in dem Polizeibericht. Das Opfer habe den Schlag jedoch mit dem Arm abwehren können und sei leicht verletzt worden. Der 41-Jährige habe daraufhin die Axt fallen lassen, sei kurz darauf aber mit einer Schaufel auf den 22-Jährigen losgegangen. Dieser rettete sich in seine Wohnung.