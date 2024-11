Polizeieinsatz an Schule: Schule in Sömmerda nach Drohung evakuiert

Sömmerda (dpa/th) - Nach einer Gewaltandrohung an einer Regelschule in Sömmerda ermittelt die Polizei gegen einen 14-Jährigen. Die Schule musste am Morgen kurzzeitig geräumt werden, nachdem sich zuvor eine Drohung in Chat-Gruppen verbreitet hatte. Wie die Polizei weiter mitteilte, durchsuchten Beamte daraufhin das gesamte Schulgebäude und konnten am Vormittag schließlich Entwarnung geben. Der Unterricht wurde daraufhin fortgesetzt.