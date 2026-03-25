Gera (dpa/th) - Ein 18-Jähriger hat in Gera mit mehreren Schüssen aus einer Schreckschusswaffe für einen Polizeieinsatz gesorgt. Anwohner bemerkten das Geballere, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte, die den jungen Mann vor Ort ertappten, stellten die Waffe und die dazugehörige Munition sicher. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Dienstag niemand.