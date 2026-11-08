Polizeieinsätze in Bayern: Betrunkene an Flughäfen – Drei Polizisten verletzt

In Nürnberg soll ein 39-Jähriger eine Pfandflasche nach einem Beamten geworfen haben, als eine Streife ihn kontrollieren wollte. Bei der Festnahme verletzten sich zwei Polizisten. Der Rettungsdienst behandelte beide, einer konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Ein Atemalkoholtest ergab fast ein Promille. Der Mann, gegen den bereits ein Hausverbot für den Flughafen bestand, blieb bis Sonntagmorgen in Gewahrsam.