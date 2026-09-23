Polizeieinsätze: Frau wirft im Streit mit Axt nach Mann

Marburg (dpa/lhe) - Bei einem Streit hat eine Frau in Marburg eine Axt nach einem Mann geworfen. Die 27-Jährige habe den 34-Jährigen am frühen Dienstagabend verfehlt, wie die Polizei mitteilte. Es sei außerdem zu Handgreiflichkeiten mit einem Messer zwischen dem 41-jährigen Partner der Frau und dem 34-jährigen Bekannten des Paars gekommen. Alle drei Personen seien betrunken gewesen. Die Polizei ermittle unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Messer und Axt stellten die Polizisten sicher, das Trio wurde später aus dem Polizeigewahrsam entlassen.