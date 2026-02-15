Aitrach - Bei dem närrischen Treiben nach dem Narrensprung in Aitrach (Landkreis Ravensburg) hat ein Mann einem 47-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ist dann geflüchtet. Der 47-Jährige habe im Gesicht geblutet und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zuvor sei der Täter nicht mehr in die Festhalle hineingelassen worden. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und bittet um Hinweise.