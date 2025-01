Die Wohnsituation für Polizeinachwuchskräfte in der Ausbildung könnte nach Ansicht des Linke-Abgeordneten durch die komplette Übernahme der Mietkosten oder ein weiteres neues Unterkunftsgebäude in der Polizeiausbildungsstätte in Meiningen erreicht werden. Er begründete seine Vorschläge damit, dass Thüringen gute Bewerber zu oft an andere Bundesländer verliere.