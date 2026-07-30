Zwischen Plaue und Neusiß ist am Donnerstagmorgen ein Waldbrand ausgebrochen. Nach Polizeiangaben geriet auf bislang unbekannte Weise eine rund 25 Quadratmeter große Fläche in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Martinroda, Neusiß, Plaue und Rippersroda waren im Einsatz und konnten das Feuer zügig löschen. Dadurch wurde eine weitere Ausbreitung verhindert. Die Polizei weist angesichts der anhaltenden Trockenheit auf die erhöhte Brandgefahr hin.