Der Unfall passierte, als er in der Schleusinger Allee an einer Ampelanlage die Straße überquerte. Dies hat ein 55-jähriger Opelfahrer, der in Richtung Manebach unterwegs war, offensichtlich übersehen und stieß mit dem Fußgänger zusammen. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich dabei. Wie die Polizei mitteilt, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der verletzte Fußgänger hatte einen Atemalkoholwert von rund 2,3 Promille. Am Opel entstanden unfalltypische Beschädigungen, der Autofahrer blieb unverletzt.