Polizeiausweis: Neue Dienstausweise für Thüringer Polizeibeamte

Der neue Ausweis enthält den Angaben nach neben dem Namen und einem Schwarz-Weiß-Foto auch Merkmale des Freistaats Thüringen und der Thüringer Polizei. Begonnen hatte die Einführung bereits im vergangenen Dezember, zunächst bei Polizeianwärterinnen und -anwärtern an den Bildungseinrichtungen der Thüringer Polizei. Bis Ende des Jahres soll der neue Ausweis in allen Dienststellen eingeführt sein. In der Übergangsphase bleiben sowohl die bisherigen als auch die neuen Ausweise gültig.