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Polizeiausweis Neue Dienstausweise für Thüringer Polizeibeamte

Aus Grün wird Blau: Bis Ende des Jahres erhalten alle Thüringer Polizeibeamten einen neuen Ausweis. Warum die alten Papierdokumente ersetzt werden.

Polizeiausweis: Neue Dienstausweise für Thüringer Polizeibeamte
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In Thüringen werden die neuen Dienstausweise bis Ende des Jahres in allen Dienststellen eingeführt sein. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Polizei führt neue, fälschungssichere Dienstausweise im Chipkartenformat ein. Die blauen Ausweise sollen die bisherigen grünen Papierdokumente schrittweise ersetzen, wie die Landespolizeidirektion in Erfurt mitteilte. Der Freistaat beteiligt sich damit an einem Modernisierungsprojekt, an dem zehn Bundesländer mitwirken. Ziel sei ein einheitlicher Polizeidienstausweis mit hohen Sicherheitsstandards, der Manipulationen und Missbrauch erschwere und zugleich neue technische Einsatzmöglichkeiten eröffne.

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Der neue Ausweis enthält den Angaben nach neben dem Namen und einem Schwarz-Weiß-Foto auch Merkmale des Freistaats Thüringen und der Thüringer Polizei. Begonnen hatte die Einführung bereits im vergangenen Dezember, zunächst bei Polizeianwärterinnen und -anwärtern an den Bildungseinrichtungen der Thüringer Polizei. Bis Ende des Jahres soll der neue Ausweis in allen Dienststellen eingeführt sein. In der Übergangsphase bleiben sowohl die bisherigen als auch die neuen Ausweise gültig.