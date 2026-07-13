Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Polizei führt neue, fälschungssichere Dienstausweise im Chipkartenformat ein. Die blauen Ausweise sollen die bisherigen grünen Papierdokumente schrittweise ersetzen, wie die Landespolizeidirektion in Erfurt mitteilte. Der Freistaat beteiligt sich damit an einem Modernisierungsprojekt, an dem zehn Bundesländer mitwirken. Ziel sei ein einheitlicher Polizeidienstausweis mit hohen Sicherheitsstandards, der Manipulationen und Missbrauch erschwere und zugleich neue technische Einsatzmöglichkeiten eröffne.
Polizeiausweis Neue Dienstausweise für Thüringer Polizeibeamte
dpa 13.07.2026 - 12:45 Uhr