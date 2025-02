Stationiert sind die zwei Hubschrauber der Staffel am Flughafen Erfurt-Weimar. 23 Beamte gehören aktuell der Staffel an. Für die Einsätze in der Höhe können die Polizistinnen und Polizisten unter anderem auf einen Suchscheinwerfer, Tageslicht- und Wärmebildkameras zurückgreifen. Letztere können etwa bei der Suche nach Menschen in dicht bewaldeten Gebieten helfen. Zudem gibt es Gerätschaften, um Menschen über das Abseilen zu retten.