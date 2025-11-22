Erfurt (dpa/th) - Eine überschrittene gesetzlich verankerte Frist bei der Ausstattung der Thüringer Polizei mit sogenannten Bodycams belastet aus Sicht der Linken Gespräche über ein neues Polizeiaufgabengesetz. Dass das Innenministerium es bislang nicht geschafft habe, das Bodycam-System der Landespolizei zu verbessern, sei ein Hindernis für weitere Gespräche über die vom Ministerium geplanten Gesetzesänderungen, sagte der innenpolitische Sprecher der Linke-Landtagsfraktion, Ronald Hande, der Deutschen Presse-Agentur.