Außerdem müsse sichergestellt werden, dass der Signalgeber über einen Träger zum Pistolenholster der Polizisten passe und dessen Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigen dürfe. "Zudem ist es Ziel, die auszustattenden Einsatzkräfte nicht mehr als notwendig in deren gesamten Arbeitsabläufen zu beeinträchtigen, sodass letztlich auch eine umfangreiche Erprobung des Attributes notwendig wird", so der Sprecher. Es werde deshalb noch dauern, bis das Bodycam-System verbessert werden könne.