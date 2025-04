Eine Streife kontrollierte demnach in der Nacht auf Dienstag den 50 Jahre alten Fahrer des Lastwagens in Gersthofen (Landkreis Augsburg) auf der A8 in Richtung München. Dabei stellte sich laut Polizeiangaben heraus, dass der Lkw, der mit Buchenholz beladen war, etwa 40 Prozent überladen war.