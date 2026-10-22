Ein kurzer Griff, und die Geldbörse ist weg. Besonders im Supermarkt kann es für Taschendiebe leicht sein, wenn Handtaschen am Einkaufswagen hängen oder Rucksäcke unbeaufsichtigt im Wagen liegen. Bei einer Präventionsaktion in Ilmenau macht Kontaktbereichsbeamtin Daina Kinzel deshalb vor allem ältere Menschen auf einige einfache Schutzmaßnahmen aufmerksam. Denn manchmal reicht schon ein unachtsamer Moment. Kinzel spricht gezielt Kunden an. „Ich gehe auf ältere Menschen zu und gebe ihnen einen von mir mitgeführten Flyer in die Hand, und sage, dass sie auf ihre Handtaschen oder Rucksäcke aufpassen sollen“, sagt die Kontaktbereichsbeamtin von Ilmenau.