Polizei warnt Mehrere Unfälle auf spiegelglatter Autobahn bei Nürnberg

Wegen Glättegefahr gelten in weiten Teilen Bayerns Unwetterwarnungen. Ein Unfallschwerpunkt liegt südlich von Nürnberg.

Die A6 wurde in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Nach mehreren Unfällen auf glatter Fahrbahn warnt die Polizei in Mittelfranken vor Fahrten auf der Autobahn 6 südlich von Nürnberg. In Fahrtrichtung Westen sei die A6 zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Ausfahrt Langwasser gesperrt, weil dort ein Lastwagen brenne, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr sei im Einsatz. "Die Fahrbahn dort ist spiegelglatt", hieß es. Details sowie Angaben zu Verletzten konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

Auf der Plattform X schrieb die Polizei, es sei zu "mehreren, teils schweren, Verkehrsunfällen" gekommen. "Bitte meidet und umfahrt den Bereich weiträumig und achtet auf die anhaltende Glätte!", hieß es in dem Beitrag.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Region sowie weite Teile Bayerns eine Unwetterwarnung wegen Glättegefahr herausgegeben. Gefahr entstehe durch gefrierenden Regen und Eisansatz.