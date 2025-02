Polizei warnt: Mehrere Betrugsversuche in Suhl

In allen Fällen gaben sich die Anrufer als Polizisten aus und teilten ihren potentiellen Opfern mit, dass eine Diebesbande in der Nachbarschaft aktiv war und man eine Liste mit den Namen der Angerufenen gefunden hat. In einem Fall fragte man nach den Bankdaten und die Frau glaubte der Stimme am anderen Ende. Bereitwillig gab sie laut Polizei ihr EC-Karte-PIN heraus. Glücklicherweise ist diese ohne die EC-Karte nicht nutzbar, so dass der Dame kein Schaden entstanden ist.