Bad Birnbach (dpa/lby) - Ein Hund ist in Niederbayern vermutlich durch einen vergifteten Wurstköder verletzt worden. Der Vierbeiner befindet sich nun in tierärztlicher Behandlung, wie die Polizei mitteilte. Der 44-jährige Besitzer hatte am Mittag mit dem Hund auf einem Hundeübungsplatz in Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) trainiert, als der Hund den Köder entdeckte und fraß.