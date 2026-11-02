Viele Haustüren, wenige Anhaltspunkte

Ob zwischen den ganzen Fällen in unterschiedlichen Regionen ein Zusammenhang besteht, ist nicht geklärt. Die Herkunft einzelner Süßigkeiten lässt sich nur schwer rekonstruieren: Die Kinder klingeln an zahlreichen Haustüren und wissen später nicht mehr, woher welcher Riegel stammt.

Auch in früheren Jahren gab es ähnliche Funde. 2025 entdeckte etwa eine Mutter in Mittelfranken einen zwei Zentimeter langen Nagel in einer Süßigkeit ihrer Tochter. Die aktuelle Häufung von Fällen im Bundesgebiet ist aber sehr auffällig. Inwieweit etwa ein Trend in sozialen Medien dahinterstehen könnte, ist noch völlig unklar. Das Bundeskriminalamt machte zunächst keine Angaben.

Kontrollieren und mögliche Spuren erhalten

Eltern sollten gesammelte Süßigkeiten vor dem Essen sorgfältig prüfen, rät die Polizei. Warnzeichen sind Einstichstellen, beschädigte Verpackungen oder ein ungewöhnlicher Geruch. Verdächtige Süßigkeiten sollten samt Verpackung aufbewahrt und der Polizei gemeldet werden. "Mögliche Fremdkörper sollten nach Möglichkeit nicht selbst entfernt werden, um vorhandene Spuren zu erhalten", heißt es etwa von der Polizei Konstanz.

Besteht der Verdacht, dass ein Kind eine Nadel verschluckt hat, ist sofort ärztliche Hilfe erforderlich: Spitze Gegenstände können schwere innere Verletzungen verursachen. Zugleich warnen die Behörden aber vor Panik. "Nicht jeder Kopfschmerz oder jede Übelkeit muss auf den Verzehr von möglicherweise manipulierten Süßigkeiten zurückzuführen sein", schreibt etwa die Polizei Bad Segeberg.