Insgesamt zeigten 23 Personen an diesem Tag einen Betrugsversuch an. Der Schwerpunkt lag dabei im Bereich des Inspektionsdienstes Suhl. In einem Fall erkannte ein Betroffener zum Glück noch vor der Geldübergabe in Suhl den Betrug, sodass nach aktuellen Erkenntnissen in keinem Fall ein Sachschaden eintrat.