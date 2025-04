Vilseck (dpa/lby) - Nach dem Fund einer im Genitalbereich schwer verletzten Katze in der Oberpfalz ermittelt die Polizei wegen Tierquälerei-Verdachts. Gesucht werde eine unbekannte Person, die das in Vilseck (Landkreis Amberg-Sulzbach) beheimatete Tier schwer misshandelt haben soll, teilten die Ermittler mit. Die Besitzerin hatte die Katze laut Polizei "in stark verstörtem Zustand" zu einer Tierärztin gebracht. Dort werde das Tier weiter behandelt.