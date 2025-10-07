Das Jugendamt des Wartburgkreises, die Polizeiinspektion Bad Salzungen, der Zoll sowie die Steuerfahndung führten eine umfassende Jugendschutzkontrolle im Stadtgebiet durch. Ziel der Aktion in den Abendstunden des 19. September, über deren Ergebnisse das Landratsamt jetzt berichtete, war die Überprüfung von gewerblichen Betrieben hinsichtlich möglicher Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz sowie weitere ordnungs- und steuerrechtliche Vorschriften.