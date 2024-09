Das Thema Deeskalation und Selbstverteidigung bietet die DRK-Schule Meiningen bereits als 16-stündigen Weiterbildungskurs an. Gerade weil Einsatzkräfte von Feuerwehr oder Rettungsdiensten immer öfter bedroht oder mit Gewalt konfrontiert werden. Doch das allein reicht mitunter nicht aus. Wie sollen und müssen sich Rettungssanitäter zum Beispiel bei einem Polizeieinsatz in gefährlichen Lagen verhalten? Worauf müssen wiederum Polizeikräfte bei Einsätzen achten, damit Rettungskräfte ihren Aufgaben möglichst ungefährdet nachkommen können? In einem Pilotprojekt übten Polizeianwärter und künftige Rettungssanitäter solch einen Einsatz erstmals gemeinsam in verschiedenen Szenarien. Am Dienstag kamen sie zu einem Ausbildungstag im Bildungszentrum der Thüringer Polizei auf dem Drachenberg zusammen.