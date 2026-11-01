In Sonneberg stellten Polizisten eine junge Frau, die unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter unterwegs war. Die Beamten kontrollierten die 29-Jährige, die mit einem Roller in der Bahnhofstraße fuhr. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf berauschende Substanzen, woraufhin die Frau zur Blutentnahme gebeten wurde. Außerdem stand der genutzte E-Scooter in Fahndung und wurde durch die Beamten sichergestellt. Gegen die Frau wird nun wegen Hehlerei ermittelt. Außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.