Bei den Untersuchungen geht es unter anderem um die Frage, wer die Mutter des Babys ist. Unklar war zunächst auch, wie lange das Kind im Gras gelegen hatte. Entdeckt wurde es am frühen Donnerstagnachmittag in der Ortschaft Hüsingen nahe einer Kreisstraße. In der Gemeinde Steinen im Südwesten des Schwarzwaldes leben gut 10.000 Menschen.