Bei einem Unfall zwischen dem Ortsausgang Kaltennordheim und der Einmündung nach Fischbach ist am Mittwoch gegen 12 Uhr ein Autofahrer so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Mann aus einer nahe gelegenen Gemeinde im Wartburgkreis war laut Polizeiangaben bei seiner Fahrt in Richtung Fischbach aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Lkw frontal zusammengestoßen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er war bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte leblos. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, konnte dem Opel-Fahrer jedoch nicht mehr helfen.