Einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiinspektion Suhl möchte sicherlich jeder einmal werfen. Der Ort, an dem man ohne eine Verhaftung oder eine Zeugenaussage nicht so schnell hineinkommt. Neun Schülerinnen und Schüler sowie Jugendliche vor einer Umorientierung haben es auch ohne Verbrechen in die der Öffentlichkeit verschlossenen Räume der Polizei geschafft. Ein Schnuppertag am vergangenen Mittwoch macht es möglich.