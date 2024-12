Hof (dpa/lby) - Zwei Mädchen sind in Oberfranken von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der unbekannte Fahrer sei nach dem Unfall beim Abbiegen in Hof einfach weitergefahren, teilte die Polizei mit. Die beiden Zehnjährigen wollten am Montagnachmittag die Straße an einer Fußgängerfurt überqueren.