Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in den Bäckerladen in Möhra eingebrochen, teilte Julia Kohl, Sprecherin der Landespolizeiinspektion in Suhl auf Nachfrage der Redaktion mit. Zwischen 1 und 6.45 Uhr müssen sich die Täter Zugang zu dem Laden im Dorfgemeinschaftshaus im Ortskern verschafft haben. Dort entwendeten sie Geld aus einer Kassette und aus einer Spendenbox. „Insgesamt war es ein dreistelliger Bargeldbetrag“, sagte die Sprecherin.