Burglengenfeld (dpa/lby) - Ein 54 Jahre alter Mann soll in einem Schwimmbad im oberpfälzischen Burglengenfeld (Landkreis Schwandorf) zwei Mädchen sexuell belästigt haben. Der Mann steht im Verdacht, die zwei Elfjährigen in einem Schwimmbecken unangemessen berührt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag noch vor Ort vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.