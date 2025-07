Die Vermisste Erst Auto aufgebrochen, dann Geld abgehoben. Foto: Polizei

Nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes werden die von der Überwachungskamera der Bank gefertigten Bilder veröffentlicht. Wer den abgebildeten Mann kennt und Hinweise geben kann, melde sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0290243/2024.



Gleich drei unberechtigte Geldabhebungen tätigte ein anderer Mann. Wie er dabei allerdings an die Bankkarte der Geschädigten gelangte, ist nicht bekannt. Beim ersten Mal hob er am 08. Januar 2025 gegen 13:45 in der Aue in Suhl 1.700 Euro ab. An den beiden darauffolgenden Tagen wurden jeweils 500 Euro an Bankautomaten am Fischmarkt in Erfurt und der Dessauer Straße in Halle abgehoben.