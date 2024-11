Dingolfing (dpa/lby) - Polizisten haben an einer Mittelschule im niederbayerischen Dingolfing einen verletzten Mann gefunden. Wodurch der 20-Jährige verletzt wurde und ob er betrunken war, war zunächst unklar. Er kam nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus. Mögliche Fremdeinwirkung könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Beamten waren in der Nacht zu Montag auf den hilferufenden Mann aufmerksam gemacht worden.