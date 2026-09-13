Leipzig (dpa/sn) - Ein Mann hat in Leipzig Hilferufe einer Frau aus einem Auto wahrgenommen und versucht, den Fahrer zu stoppen. Dabei wurde der 36-Jährige verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Ein Fußgänger hört Hilferufe einer Frau aus einem schwarzen Auto in Leipzig. Als er den Fahrer stoppen will, fährt der um ihn herum und beschleunigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Leipzig (dpa/sn) - Ein Mann hat in Leipzig Hilferufe einer Frau aus einem Auto wahrgenommen und versucht, den Fahrer zu stoppen. Dabei wurde der 36-Jährige verletzt, wie die Polizei mitteilte.
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Der Mann öffnete demnach am späten Samstagabend die Fahrertür des schwarzen Autos, nachdem er die Hilferufe der Beifahrerin gehört hatte. Er wollte den Fahrer zum Anhalten bewegen. Dieser fuhr jedoch um den 36-Jährigen herum und beschleunigte stark. Der Fußgänger lief noch einige Meter neben dem Wagen her und befand sich mit dem Oberkörper im Bereich der Fahrertür, bevor er auf die Straße stürzte. Er wurde am Unfallort versorgt.
Der Autofahrer flüchtete in Richtung Autobahn, wie es hieß. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, dunkle Haare und einen Vollbart haben. Die Beifahrerin hat Beschreibungen zufolge lange dunkle Haare.
Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Auch die Hintergründe der Hilferufe sind Gegenstand der Ermittlungen.