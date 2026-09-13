Der Mann öffnete demnach am späten Samstagabend die Fahrertür des schwarzen Autos, nachdem er die Hilferufe der Beifahrerin gehört hatte. Er wollte den Fahrer zum Anhalten bewegen. Dieser fuhr jedoch um den 36-Jährigen herum und beschleunigte stark. Der Fußgänger lief noch einige Meter neben dem Wagen her und befand sich mit dem Oberkörper im Bereich der Fahrertür, bevor er auf die Straße stürzte. Er wurde am Unfallort versorgt.