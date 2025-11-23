Wie die Polizei mitteilt, ist am Samstagabend gegen 20.15 Uhr ein 22-jähriger iranischer Mann nahe des Marktplatzes von einer sechsköpfigen Personengruppe angegriffen worden.
In Hildburghausen ist ein 22-jähriger Mann nahe des Marktplatzes Opfer einer brutalen Attacke geworden und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.
