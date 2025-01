Zirndorf (dpa/lby) - In Mittelfranken ist eine größere Menge Heizöl ins Abwasser geleitet worden. Wie viel Öl in das Abwasser gelangt sei, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Das Öl wurde den Angaben zufolge am Donnerstag in einem Sammelbecken in Zirndorf (Landkreis Fürth) entdeckt. In dem Becken wird demnach das Abwasser der Zirndorfer Nordstadt gesammelt.