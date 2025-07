Polizei sucht Zeugen: Fast 2000 Euro unberechtigt abgehoben

Themar /Jüchsen - Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am Nachmittag des 11. Oktober 2024 an einem Geldautomaten in Themar. Der unbekannte Täter hatte sich dort unberechtigt in mehreren aufeinanderfolgenden Aktionen fast 2.000 Euro vom Konto der Geschädigten auszahlen lassen. Der Mann war an diesem Tag vermutlich in Jüchsen an den Geldbeutel samt Inhalt der Frau gelangt. Wie genau, sei derzeit noch unklar, teilte die Polizei am Donnerstag mit.