Was anfangs wie ein ganz gewöhnlicher Montagmorgen im Marktkauf in der Neustadter Straße wirkte, verwandelte sich schnell in ein außergewöhnliches Ereignis, das die morgendlichen Einkäufer in Erstaunen versetzte. Der Grund für die ungewöhnliche Stimmung war ein ungebetener nächtlicher Besuch, der seine Spuren hinterließ.