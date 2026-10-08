Zwickau (dpa/sn) - Ein Streifenwagen ist an einer Kreuzung in Zwickau mit einem Auto zusammengestoßen. Der 62 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Unfall am Mittwoch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 56-jährige Polizist, der den Streifenwagen fuhr, blieb demnach unverletzt. Beide Wagen wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Autofahrer Grün.