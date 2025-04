Polizei sucht Zeugen: 90-Jährige stirbt nach Unfall in Königsee

Wie die Polizei mitteilte, war ein Kradfahrer auf der B88 in Richtung Bad Blankenburg unterwegs, als von rechts eine Fußgängerin die Straße überqueren wollte. Trotz Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Die 90-jährige Frau kam zu Fall und verletzte sich am Kopf. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber zunächst in ein Krankenhaus geflogen. Der Kradfahrer kam ebenfalls zu Fall, verletzte sich aber nicht.