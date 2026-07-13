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Polizei sucht Ursache Mann nach Fest schwer verletzt auf Straße entdeckt

Nach einer Feier im oberbayerischen Mittenwald wird ein Mann frühmorgens leblos am Boden entdeckt. Er wird in eine Klinik gebracht - und die Polizei ermittelt.

Polizei sucht Ursache: Mann nach Fest schwer verletzt auf Straße entdeckt
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Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Mittenwald (dpa/lby) - Nach dem Fund eines leblosen Mannes im oberbayerischen Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ermittelt die Polizei zur Ursache. Man könne weder einen Sturz oder einen Unfall noch eine Gewalttat ausschließen, teilte die Polizei mit. Der 44 Jahre alte Verletzte, der in der Region wohnt, sei bislang nicht ansprechbar und werde weiter im Krankenhaus behandelt. Der Mann war zuvor auf einer Feier gewesen. 

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Ersthelfer hatten demnach einen Notruf abgesetzt, nachdem sie den Mann am frühen Sonntagmorgen auf einer Straße leblos entdeckt hatten. Rettungskräfte reanimierten den 44-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte eine schwere Verletzung an der Wirbelsäule fest. Dann sei die Polizei verständigt worden.

Deswegen habe man auch noch keine Informationen, wer den Mann wo genau gefunden habe, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen.