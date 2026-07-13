Polizei sucht Ursache: Mann nach Fest schwer verletzt auf Straße entdeckt

Mittenwald (dpa/lby) - Nach dem Fund eines leblosen Mannes im oberbayerischen Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ermittelt die Polizei zur Ursache. Man könne weder einen Sturz oder einen Unfall noch eine Gewalttat ausschließen, teilte die Polizei mit. Der 44 Jahre alte Verletzte, der in der Region wohnt, sei bislang nicht ansprechbar und werde weiter im Krankenhaus behandelt. Der Mann war zuvor auf einer Feier gewesen.