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  6. Streit vor Supermarkt – Zwei Männer mit Messer verletzt

Polizei sucht Täter Streit vor Supermarkt – Zwei Männer mit Messer verletzt

Die Polizei wird am Mittag zu einem Supermarkt in Erfurt gerufen. Dort gerieten drei Männer in einen Streit. Was ist bisher bekannt?

Polizei sucht Täter: Streit vor Supermarkt – Zwei Männer mit Messer verletzt
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Die beiden Verletzten wurden laut Polizei im Krankenhaus behandelt. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt (dpa/th) - Bei einer Auseinandersetzung vor einem Supermarkt in Erfurt sind zwei Männer mit einem Messer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Drei Männer waren am Mittag aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Zuerst schubsten sie sich den Erkenntnissen zufolge. Dann soll einer von ihnen ein Messer gezogen und den anderen beiden Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben.

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Der Täter flüchtete laut Polizei. Die beiden 22 Jahre alten Verletzten wurden in eine Klinik gebracht. Die Ermittler haben den Angaben zufolge bereits Anhaltspunkte, um wen es sich bei dem Täter mutmaßlich handelt. Zunächst hatte das Portal "TAG24" über die Attacke berichtet.