Polizei sucht Täter: Streit vor Supermarkt – Zwei Männer mit Messer verletzt

Erfurt (dpa/th) - Bei einer Auseinandersetzung vor einem Supermarkt in Erfurt sind zwei Männer mit einem Messer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Drei Männer waren am Mittag aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Zuerst schubsten sie sich den Erkenntnissen zufolge. Dann soll einer von ihnen ein Messer gezogen und den anderen beiden Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben.