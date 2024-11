Polizei sucht nach Hinweisen: Wer bin ich? Unbekannter Mann in Schwaben aufgetaucht

Wasserburg - Er weiß nicht, wer er ist: Die Polizei sucht nach Hinweisen, um Identität und Herkunft eines in Schwaben aufgegriffenen Mannes zu klären. Dieser war Anfang Oktober in einer Obstplantage in Wasserburg (Landkreis Lindau) gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Der Unbekannte kam leicht unterkühlt in ein Krankenhaus. Er könne sich weder an seinen Namen noch an seine Herkunft erinnern, hieß es.