Nach einem Hundeangriff auf ein zwölfjähriges Mädchen bittet die Polizei um Hinweise. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 14.50 Uhr in der Linsenhofer Straße in Suhl.
Polizei sucht Halter Hund beißt Mädchen
Redaktion 02.02.2026 - 15:45 Uhr
Ein kurzer Moment, schwere Folgen: Ein Hund biss eine Zwölfjährige in Suhl. Der Halter ging weiter, jetzt sucht die Polizei nach ihm.
Nach einem Hundeangriff auf ein zwölfjähriges Mädchen bittet die Polizei um Hinweise. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 14.50 Uhr in der Linsenhofer Straße in Suhl.