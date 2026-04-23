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Polizei-Suchaktion Junge auf Heimweg von Schule verschwunden

Die Polizei sucht aktuell einen Teenager aus Ilmenau. Seitdem er Mittwoch die Schule verlassen hat, fehlt von ihm jede Spur. Das ist bisher bekannt.

Polizei-Suchaktion: Junge auf Heimweg von Schule verschwunden
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  Foto: picture alliance/dpa (Symbolbild)

Seit Mittwochmittag wird der 14‑jährige Benito Mandler aus Ilmenau vermisst. Gegen 12.30 Uhr verließ er nach Schulschluss das Gebäude und machte sich zu Fuß auf den Heimweg. Dort kam er jedoch nicht an und gilt seitdem als verschwunden, so die Polizei am Donnerstag.

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Der vermisste Benito. Foto: Polizei

Der Jugendliche ist 1,69 m groß, schlank, hat kurze braune Haare und führte einen schwarz‑grauen Rucksack mit Tarnmuster mit sich. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein Fred‑Perry‑Basecap, eine schwarze Jacke, schwarze stone‑washed Jeans sowie weiß‑grüne New‑Balance‑Schuhe.

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Bange Stunden in Gräfinau-Angstedt. Hier wurde am Mittwochabend ein Junge vermisst. Zum Glück gab es ein Happy End - und eine außergewöhnliche Geschichte.

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei Ilmenau, unterstützt durch weitere Einsatzkräfte, verliefen bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten oder ein Antreffen der Person sind umgehend der Polizei Ilmenau unter 03677/601124 unter Angabe der Bezugsnummer 0099403/2026, oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Erst am Mittwoch war es in Gräfinau‑Angstedt zu einem Vermisstenfall mit einem Kind gekommen. Ein siebenjähriger Junge war dort am Abend in einem Hühnerstall hinter einer automatisch schließenden Klappe eingeschlossen worden und konnte erst nach einer groß angelegten Suche gefunden werden.