Polizei-Suchaktion: Junge auf Heimweg von Schule verschwunden

Die Polizei sucht aktuell einen Teenager aus Ilmenau. Seitdem er Mittwoch die Schule verlassen hat, fehlt von ihm jede Spur. Das ist bisher bekannt.
Nach der Werbung weiterlesen
Der Jugendliche ist 1,69 m groß, schlank, hat kurze braune Haare und führte einen schwarz‑grauen Rucksack mit Tarnmuster mit sich. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein Fred‑Perry‑Basecap, eine schwarze Jacke, schwarze stone‑washed Jeans sowie weiß‑grüne New‑Balance‑Schuhe.
Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei Ilmenau, unterstützt durch weitere Einsatzkräfte, verliefen bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten oder ein Antreffen der Person sind umgehend der Polizei Ilmenau unter 03677/601124 unter Angabe der Bezugsnummer 0099403/2026, oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.
Erst am Mittwoch war es in Gräfinau‑Angstedt zu einem Vermisstenfall mit einem Kind gekommen. Ein siebenjähriger Junge war dort am Abend in einem Hühnerstall hinter einer automatisch schließenden Klappe eingeschlossen worden und konnte erst nach einer groß angelegten Suche gefunden werden.