Polizei-Suchaktion: Junge auf Heimweg von Schule verschwunden

Seit Mittwochmittag wird der 14‑jährige Benito Mandler aus Ilmenau vermisst. Gegen 12.30 Uhr verließ er nach Schulschluss das Gebäude und machte sich zu Fuß auf den Heimweg. Dort kam er jedoch nicht an und gilt seitdem als verschwunden, so die Polizei am Donnerstag.