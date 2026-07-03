Polizei stoppt Weiterfahrt: Jugendlicher transportiert Baum auf dem Mofa

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger hat in Neuburg (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit seinem Mofa einen rund fünf Meter langen Baum transportiert - und die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife erregt. Am Donnerstagabend sei der Jugendliche der Polizei aufgefallen, da er ohne Helm unterwegs gewesen sei, teilten die Beamten mit. An das Mofa hatte er demnach einen selbstgebauten Anhänger montiert, auf dem er den Baum hinter sich herschleifte.