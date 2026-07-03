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  4. Jugendlicher transportiert Baum auf dem Mofa

Polizei stoppt Weiterfahrt Jugendlicher transportiert Baum auf dem Mofa

Was hatte er damit wohl vor? Ein 17-Jähriger zieht mit einem selbstgebauten Anhänger einen fünf Meter langen Baum auf dem Mofa hinter sich her. Was die Beamten bei der Kontrolle noch entdeckten.

Polizei stoppt Weiterfahrt: Jugendlicher transportiert Baum auf dem Mofa
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Der Jugendliche muss sich nun wegen mehrere Vergehen verantworten. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger hat in Neuburg (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit seinem Mofa einen rund fünf Meter langen Baum transportiert - und die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife erregt. Am Donnerstagabend sei der Jugendliche der Polizei aufgefallen, da er ohne Helm unterwegs gewesen sei, teilten die Beamten mit. An das Mofa hatte er demnach einen selbstgebauten Anhänger montiert, auf dem er den Baum hinter sich herschleifte.

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Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass am Mofa ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war. Gegen den 17-Jährigen werde nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten ermittelt. Was der Jugendliche mit dem Baum vorhatte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.