Taufkirchen (dpa/lby) - Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde ist ein 70-jähriger Autofahrer über die Autobahn 995 bei München gerast - erlaubt waren an der Stelle 80. Laut Polizei hatte eine Streife den Mann zuvor im Gewerbegebiet von Taufkirchen in der Nacht auf Sonntag beobachtet, wie er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Autobahn fuhr. Auf der A995 erreichte er schließlich Tempo 205. Nach etwa fünf Kilometern stoppte die Polizei ihn. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.