Schon auf der Straße spürbar war die Präsenz der Polizei am Mittwochnachmittag am Bad Salzunger Bahnhof: Das Einsatzfahrzeug parkte vor dem Bahnhofsgebäude, ein weiteres dahinter. Und allein der ein oder andere Autofahrer fuhr betont aufmerksam die Bahnhofstraße entlang. Im Bahnhofsgebäude selbst begingen die Beamten René Taubert und Andre Kampe eine Premiere – die beiden Kontaktbereichsbeamten (KoBB) für das Bad Salzunger Umland beziehungsweise die Ortsteile waren vor Ort, um die erste „Polizei-Sprechstunde“ in der Kreisstadt abzuhalten.