Polizei: Spektakuläre Verfolgungsjagd: Teenager hält Polizei in Atem

Erfurt (dpa/th) - Ein 16-Jähriger hat sich in Erfurt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Es kam in der Nacht zu Dienstag zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Der offenbar polizeibekannte Jugendliche hatte ersten Ermittlungen zufolge einen VW Caddy aus einer Lagerhalle eines Autohandels im Norden der Stadt gestohlen. Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, flüchtete er. Zum Stehen kam das Fahrzeug schließlich in einem Fußballtor auf einer Sportanlage im Nordwesten der Landeshauptstadt, nachdem der Fahrer mit einem Hindernis kollidiert war.