Schockanrufe und Taschendiebstahl: Davon ist fast täglich zu lesen – auch hierzulande. Bei ersterem geben sich Kriminelle am Telefon als Polizisten, eigene Kinder, Enkel oder andere Personen aus – mit dramatischen Geschichten und psychischem Druck versuchen sie, Vertrauen zu erschleichen und ihr Gegenüber dazu zu bringen, Bargeld oder Wertsachen auszuhändigen. Beim Taschendiebstahl reicht ein Moment der Unaufmerksamkeit oder Sorglosigkeit und das Handy oder Portemonnaie ist verschwunden.