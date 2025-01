Aschaffenburg (dpa/lby) - Nach einer Serie von Einbrüchen in Unterfranken sind zwei Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Die 17- und 18-Jährigen sollen zehnmal eingebrochen sein – unter anderem in Vereinsheime, in eine Schule und in eine Shishabar, wie die Polizei mitteilte. Die beiden jungen Männer wurden bei einem Einbruch in eine Schule zwei Tage vor Silvester festgenommen.