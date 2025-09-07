Ein Vorfall mit unschönem Ausgang überschattete am frühen Samstagmorgen die Kirmes im Schmalkalder Ortsteil Asbach. Ein jugendlicher Besucher wollte sich an der Bar mit Getränken versorgen, als er ins Stolpern kam und versehentlich einen 32-Jährigen anrempelte. Anstatt gelassen zu reagieren, drehte sich der Mann um und verpasste dem Jugendlichen eine Kopfnuss, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann erlitt dabei eine schmerzhafte Nasenbeinfraktur und musste im Klinikum Schmalkalden medizinisch versorgt werden.